Viih Tube e Lipe Ribeiro são flagrados ao beijos - Reprodução

Publicado 07/12/2021 10:23

Rio - A ex-BBB Viih Tube, de 21 anos, não perde tempo. Solteira desde que terminou seu namoro de três anos com Bruno Magri, ela está aproveitando para tirar o atraso e "pegar geral". Uma das convidadas mais animadas da festa "Farofa da GKay", que está acontecendo em um resort em Fortaleza, no Ceará, Viih Tube acordou, nesta terça-feira, trocando beijos com o ex-participante de "A Fazenda" Lipe Ribeiro.

O vídeo do beijão foi postado no Instagram pelo perfil "Rainha Matos". Nas imagens, Viih Tube e Lipe aparecem no maior clima. Na segunda noite do evento, Viih Tube ficou com Lipe, Isaías Oliveira, Pabllo Salles e Pepê Barbosa.

A cantora Pocah, que participou do "BBB 21" com Viih Tube, chegou a dizer que a amiga está "passando o rodo". "Filhinha fazendo jus à música da sua mãe. Está passando o rodo", disse Pocah em mensagem para Viih Tube citando seu single recém-lançado.