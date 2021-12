Sarah Poncio, Jonathan Couto e Letícia Almeida estão envolvidos em nova confusão - Reprodução Internet

Publicado 07/12/2021 07:56

Rio - A confusão na família Poncio está formada novamente. A influenciadora digital Sarah Poncio confirmou em um perfil dedicado a celebridades no Instagram que seu seu ex-marido, Jonathan Couto, está tendo um caso com sua ex-cunhada, Letícia Almeida. Para quem não lembra, Jonathan Couto e Letícia são pais de Madalena. Quando a bebê nasceu, Letícia namorava Saulo Poncio, irmão de Sarah, e todos acreditaram que a menina era filha dele. No entanto, Madalena é filha de Jonathan, que na época era casado com Sarah. Todos viviam juntos na casa do pastor Marcio, que é pai de Saulo e Sarah.

A confusão desta madrugada começou quando um perfil de fofoca afirmou que Jonathan marcou Letícia em um post em inglês com a pergunta "você me ama?". Letícia respondeu a postagem dizendo que sim. Nos comentários do Instagram, Sarah confirmou que os dois estão juntos. "As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes! Tomara que o resto do que eu estou sabendo, vi/li as pessoas também possam saber", disse Sarah, que geralmente se mantinha calada sobre as polêmicas da família.

Depois da declaração de Sarah, Letícia usou o Instagram para negar que tenha algum tipo de envolvimento com o Jonathan e afirmou que só fala com ele por causa da filha. "Olá, pessoal. Há anos, estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nucna soube me posicionar epermiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas", começou.

"O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa. Eu não tenho. rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada", continuou.

Sarah, no entanto, voltou a afirmar que Letícia e Jonathan estão juntos e que tem como provar. "E a história da carona se repete. Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento", disse a ex-mulher de Jonathan fazendo referência a boatos de que Letícia teria ficado, em outubro, com o ator Juliano Laham e a namorada dele teria descoberto a traição por câmeras de segurança.

"Ela gosta de estacionamento, né? Ó vidro fechado e o som tocando baixo'. Se quiser, tenho foto também", completou Sarah Poncio.

Separação de Jonathan Couto e Sarah Poncio

Mesmo após descobrir que o marido era pai da filha da ex-cunhada, Sarah Poncio resolveu perdoar Jonathan e continuou casada com ele. No entanto, em setembro deste ano, a influenciadora digital confirmou que os dois estão separados. Juntos, eles são pais de José, João e Josué, que foi adotado pelo casal no começo de 2020.

O relacionamento de Sarah e Jonathan começou em 2016. Mas o casamento foi marcado pelo escândalo da paternidade de Madah. Sarah estava esperando o primeiro filho quando Jonathan se envolveu com Letícia Almeida, que era namorada de Saulo Poncio e cunhada de Sarah. Letícia engravidou de Jonathan, mas todos acreditaram no início que a bebê era filha de Saulo, que chegou a registrar a criança.