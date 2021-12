Claudio Lobato, produtor editorial e ex-companheiro de Mila Moreira, fala sobre a morte da atriz - Reprodução

Rio - Em entrevista para a Revista Quem, Claudio Lobato relembrou a última conversa que teve com Mila Moreira, no sábado. O produtor editorial teve um relacionamento no início dos anos 80 com a atriz e modelo, que faleceu nesta segunda-feira, aos 75 anos.

"Vivemos juntos na época em que éramos modelo, entre 1979 e 1980. Nós nos falamos pelo WhatsApp no sábado, por conta de umas fotos que achei dela na minha casa. Ela estava em Paraty(RJ) numa festa. E ela me respondeu, agradeceu…Parecia até uma despedida", relembrou.

Claudio Lobato elogiou a ex-companheira. "Foi uma mulher incrível, maravilhosa, só tenho que agradecer por ela ter feito parte da minha vida. Pena que foi cedo demais e não sofreu, Graças a Deus. Ela era essa energia…Ela passava alegria para todos. Perdi uma pessoa muito querida, que vai fazer muita falta”, lamentou.



Mila Moreira estava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada.