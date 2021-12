Juliette - reprodução de vídeo

Juliettereprodução de vídeo

Publicado 06/12/2021 18:29

Rio - Juliette Freire fez altas revelações em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. A campeã do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, deu detalhes sobre sua primeira vez, contou que seu primeiro beijo não foi nada agradável e confessou que já beijou outra mulher.

fotogaleria

Tudo começou quando ela foi questionada sobre seu primeiro beijo. "Tinha 14 anos. Foi horrível. Quase que eu engulo o menino, coitado!", divertiu-se. Matheus, então, quis saber: "Mas era namoradinho ou não?". Juliette respondeu: "Nada. Era um menino da minha rua".

Em relação a sua primeira vez, a cantora revelou que perdeu a virgindade com um namorado. "Foi aos 18, 19 anos, com meu primeiro namorado. Passei cinco anos com ele. Aí depois [da primeira vez], fiz igual Juscelino Kubistchek: tive que ir 50 anos em cinco, correr atrás do tempo. Tive que pegar muita gente", brincou.

Ao ser questionada por Matheus se ela preferia dinheiro ou fama, a paraibana disparou: "Eu queria dinheiro sem fama. Fama não é muito bom, não. Eu sempre tive medo da fama. Fama é difícil. Eu entrei no programa (Big Brother Brasil) por dinheiro".

Na entrevista, ela também confessou que já beijou alguém do mesmo sexo e admitiu que deu um beijo triplo. Em seguida, ela abriu o jogo e contou quem era seu crush mulher e homem. "Mulher Anitta, mas virou minha irmã, aí lascou. E homem era o Tiago Iorc, mas passou, não é mais não. Tirei essa ilusão da minha cabeça", avaliou.