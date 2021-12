Movimentação no edredom de Aline e MC Gui fez internautas debocharem de Léo Lins, namorado da peoa - Reprodução

Movimentação no edredom de Aline e MC Gui fez internautas debocharem de Léo Lins, namorado da peoa Reprodução

Publicado 06/12/2021 17:24

Rio - O nome de Léo Lins, humorista que namora Aline Mineiro, está entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta segunda-feira (6), após a aproximação de Aline e MC Gui em 'A Fazenda 13'.

Sumido da rede social após MC Gui ter ficado excitado ao abraçar Aline, Léo teve um vídeo viralizado na web onde aparece dizendo que o relacionamento com a ex-panicat é aberto apenas para participações femininas. "Meninas estão liberadas, mas, se ficar com cara, está o registro aqui: acabou. Aliás, vai ficar um apartamento aqui", disse Léo em vídeo da época em que Aline se envolveu com Dayane Mello.

Na web, os internautas cobraram um posicionamento do humorista, que segue sem tocar no assunto. No fim de semana, Léo Lins chegou a cancelar um show e os seguidores associaram a polêmica entre MC Gui e Aline Mineiro.

Ainda na segunda-feira (6), um vídeo do cantor e da ex-panicat movimentando o edredom voltou a atiçar a web, que chamou Léo Lins de corno.

Aline e Mc Gui dividem o mesmo cobertor no sofá na sala. #AFazenda pic.twitter.com/lUnjFUaPG8 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) December 6, 2021