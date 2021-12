Jennifer Lawrence - Reprodução

Jennifer LawrenceReprodução

Publicado 06/12/2021 17:10

Rio - Jennifer Lawrence, 31 anos, grávida do seu primeiro filho, roubou a cena do tapete vermelho do filme "Don't look up" ("Não olhe para cima"), novo filme da Netflix. Usando um vestido nude com brilhos e mangas-capa esvoaçante da Dior, a atriz faz sua primeira aparição oficial em grandes eventos agora que está grávida. Antes ela só havia participado de uma pequena pré-exibição e conversado com a Vanity Fair sobre a discreta gravidez.

O futuro bebê é fruto é fruto do casamento de Jennifer com seu marido, Cooke Maroney. A atriz diz que depois do nascimento do filho, deseja que a discrição e privacidade da gestação sejam mantidas. "Se eu estivesse em um jantar e alguém dissesse, 'Meu Deus, você está esperando um bebê', eu não estaria tipo, 'Deus, não posso falar sobre isso. Afaste-se de mim, seu psicopata!' Mas cada instinto do meu corpo quer proteger sua privacidade para o resto de suas vidas, tanto quanto eu puder", disse Lawrence.



Pausa na carreira

A atriz aproveitou para comentar sobre sua decisão de se afastar temporariamente do cinema, especialmente porque ela está mais reclusa. "Eu não estava extraindo a qualidade [do trabalho] que deveria. Só acho que todo mundo ficou enjoado de mim. Eu fiquei enjoada de mim. Tinha chegado a um ponto em que não conseguia fazer nada direito. Se eu andasse no tapete vermelho, era: 'Por que ela não correu?'"



“Acho que agradei as pessoas durante a maior parte da minha vida. Trabalhar me fez sentir como se ninguém pudesse ficar com raiva de mim: 'Ok, eu disse que sim, vamos fazer isso. Ninguém está bravo.' E então eu senti como se tivesse chegado a um ponto em que as pessoas não ficavam satisfeitas apenas com a minha existência. Então isso meio que me tirou de pensar que o trabalho ou a sua carreira podem trazer qualquer tipo de paz para a sua alma", ela continuou,"eu não não tenho uma vida. Achei que deveria ir buscar uma."