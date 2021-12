Gustavo, irmão de Marília Mendonça - reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2021 15:29

Rio - Irmão de Marília Mendonça, Gustavo, da dupla com Dom Vittor, participou do ‘Encontro com Fátima Bernardes’, da TV Globo, nesta segunda-feira. Na atração, o cantor relembrou a morte da sertaneja em um acidente aéreo, em Minas Gerais, há um mês. Ele ainda revelou em que momento sente mais saudade da irmã, do produtor Henrique Ribeiro e seu tio e Abicieli Silveira Dias Filho, que também perderam a vida na tragédia.

“Aconteceu uma situação esses dias, foi na nossa primeira viagem pra cá (Rio de Janeiro), para gravar o 'Fantástico'. Sai e jantei com os meninos, tomamos nossa cerveja. Cheguei no quarto e esperei alguém me chamar para ir para o show. Quem fazia isso era o Henrique Bahia. Chegava, batia na porta. 'Sua irmã está pronta, vamos'. Meu tio Silveira ficava no quarto comigo. Do nada, me vi sozinho no escuro. Desabei, com saudade. A dor está virando saudade dentro de mim. Não sinto raiva, tenho que entender que isso é uma realidade. A saudade vai ficar para sempre e é inevitável", afirmou.No programa, Dom Vittor e Gustavo também cantaram a música ‘Calculista’, que gravaram ao lado de Marília. O filho de Ruth Moreira contou que o clipe foi feito do jeito que a irmã pediu. “Tudo do jeitinho dela. Está tudo do jeito que ela queria e vai continuar tudo do jeito que ela queria”, frisou.