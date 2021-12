Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com os filhos, João, Francisco e Maria Manoela - Reprodução/Instagram

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com os filhos, João, Francisco e Maria ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2021 13:54

Rio - Fernanda Lima usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), para compartilhar um desabafo sobre sua rotina ao cuidar dos filhos gêmeos, João e Francisco, e da pequena Maria Manoela, de 2. A apresentadora do GNT abriu o jogo sobre a exaustão que sente pela responsabilidade de criar os herdeiros com idades diferentes.

fotogaleria

“Ontem, levantei às 7 [horas] para esquentar a mamadeira da neném. Levantei, não acordei. Porque não dormi. Aliás, não durmo há dois anos (levanta a mão a mãe que também vive o perrengue da cama compartilhada e do sono que não engrena!)”, começou na legenda da postou no Instagram. A esposa de Rodrigo Hilbert postou um clique em que posa de roupão com a caçula, deixando o cansaço visível em seu rosto.

A modelo ainda conta que o desafio ficou ainda maior quando Maria Manoela pegou uma gripe: “A mãe, que resolveu reviver a maternidade, de um bebê dessa vez, já tá exausta desde o primeiro enjoo, da gravidez, do parto, do puerpério e pós puerpério e depois segue”, comentou. Em seguida, Fernanda cita os cuidados que precisa tomar com os gêmeos, destacando a chegada do "corpo de adulto".

“Choro um pouco de cansaço e abraço bem forte, como se agora eu fosse a neném pedindo colo. O choro não é por hoje, nem pela gripe da neném, mas pela demanda diária que recai sobre nós", confessou a apresentadora do extinto "Amor e Sexo", da TV Globo.

A modelo ainda ressaltou que entende os privilégios que tem e acrescentou um elogio para mulheres que trabalham como babás. “Falo do lugar de mãe que não precisa pegar ônibus, nem bater cartão, nem lavar roupa, nem cozinhar. Muitas vezes quem faz isso pra nós, também deixou algum filho pra alguém cuidar. Louvadas sejam essas mulheres”, enalteceu.

Fernanda finalizou o texto com um alerta para suas seguidoras: “Alô, meninas, se liguem: Filho não é presente. Maternidade é responsabilidade. É desafiador. Hoje na minha segunda viagem como mãe, aprendi a ser mais paciente, mais presente e menos culpada… De resto, a privação vem de todos os lados. Né mole, não", escreveu. Nos comentários, a modelo recebeu o apoio dos internautas que se identificaram com o relato da famosa.

Confira a publicação: