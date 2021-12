Mila Moreira - Divulgação/TV Globo

Mila Moreira Divulgação/TV Globo

Publicado 06/12/2021 10:51 | Atualizado 06/12/2021 11:12

Rio - Famosos, amigos, familiares e fãs lamentaram o falecimento da atriz Mila Moreira aos 72 anos na madrugada desta segunda-feira. A notícia foi confirmada pelo hospital em que a artista estava internada na Zona Sul do Rio, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Regiane Alves usou as redes sociais para compartilhar um clique ao lado da atriz e de Heloísa Perissé. "Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu ela, que trabalhou com Mila em "Sangue Bom" (2013) e A "Lei do Amor" (2016).

Armando Babaioff também relembrou a colega de trabalho. "Muito triste saber da partida da Mila Moreira. Vou sentir saudades das suas histórias, como levávamos bronca de tanto que a gente conversava no set - é que ela é interessante. Que mulher interessante. Mila você é singular. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Boa viagem", postou ele, que trabalhou com Mila em "Ti Ti Ti" (2010).



Internautas relembraram a elegância e os papeis memoráveis da atriz. "Triste pela perda da modelo e atriz Mila Moreira. Um talendo nas novelas, beleza e voz bem peculiar. Curtia muito", postou um. "Gostava demais do trabalho da Mila Moreira, queridinha do Cassiano Gabus Mendes e da Maria Adelaide Amaral... Classuda, sempre mostrava isso em suas personagens, sendo a minha preferida a Zamira, da novela Que Rei Sou Eu? (1989). vai fazer BASTANTE falta pro meio artístico", ponderou outra.



O roteirista Vitor de Oliveira relembrou a parceria com Mila em "O Astro". "Triste com o falecimento de Mila Moreira. Trabalhei com ela em "O astro" e pude conhecer a atriz que eu sempre admirava nas novelas. Presença marcante em muitas delas. A teledramaturgia perde o talento, o charme e elegância que ela sempre emprestou às personagens", destacou.



Fefa Moreira, prima de Mila, falou sobre a importância da atriz em sua vida. "Prima querida, ainda estou sem acreditar. Você me inspirou em assumir meu nome artístico. Me falou tanta coisa sobre nossa carreira que vou guardar para sempre. Perco minha prima e o Brasil perde Mila Moreira. Há um mês, eu prometi te levar um vinho assim que fosse ao Rio para papearmos e eu te contar as novidades. Não deu tempo, mas tenho certeza que você vai celebrar sua trajetória linda de onde estiver. Muito obrigada por tantos conselhos, por me prestigiar sempre longe e perto, mesmo sendo minha prima famosa. Amo você, descanse em paz", ponderou a diretora artística.