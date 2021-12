Neta de Preta Gil cantou no show do pai, Francisco Gil - Reprodução

Neta de Preta Gil cantou no show do pai, Francisco GilReprodução

Publicado 06/12/2021 14:50

Rio - Preta Gil se emocionou ao dividir com os seguidores um momento entre seu filho, Francisco Gil e sua neta, Sol de Maria, de 6 anos, cantando juntos durante um show no Teatro Claro Rio, no Rio de Janeiro.

fotogaleria

"Obrigada meu filho por esse show, por esse momento! Eu não tenho palavras para expressar minha emoção! Vocês são tudo para mim! Obrigada Deus, @franciscogil e @soldemariagil Assistam até o final", disse em seu perfil no Instagram.

Pelos stories, a cantora compartilhou outros momentos da apresentação. "Uma emoção que não consigo explicar. Obrigada, Deus", escreveu Preta Gil.