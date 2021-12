Anitta e Tatá Werneck - Reprodução Internet

Anitta e Tatá WerneckReprodução Internet

Publicado 06/12/2021 14:48 | Atualizado 06/12/2021 22:56

fotogaleria Rio - Anitta, 28 anos, mandou uma mensagem carinhosa para Tatá Werneck, na madrugada dessa segunda-feira (06). A cantora saiu em defesa da apresentadora e se convidou para participar novamente do "Lady Night", comandado por Tatá. O comentário de Anitta ocorreu após a repercussão da entrevista polêmica de Fiuk no programa.

"Tô voltando pro Brasil já já… Quero ir no seu programa de novo, Tatá. É sempre divertidíssimo. Me senti mara quando fui. Sempre ótimo. Quero mais!", escreveu Anitta.

Relembre o desentendimento entre Fiuk e Tatá Werneck

O cantor chegou a ir as redes sociais afirmar que a apresentadora saiu do roteiro, mas Tatá logo se pronunciou. "Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único que quadro combinado é o Torta com Climão, que fiz na temporada passada", escreveu ela.