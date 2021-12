Tata Werneck - Reprodução/Multishow

Publicado 03/12/2021 09:54

São Paulo - A entrevista de Fiuk no "Lady Night" finalmente foi ao ar. Desde quando o programa foi gravado, em agosto deste ano, estão rolando boatos de que o cantor teria gerado um climão no palco. O público pode conferir que foi exatamente isso que aconteceu, pois o ex-BBB se recusou a responder algumas perguntas e conseguiu deixar Tatá Werneck sem graça.

O ator não quis falar sobre o clima de flerte que rolou com Juliette no "BBB" e também não quis comentar seu atual namoro com Thaisa Carvalho. "Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar. F*da, né", reclamou o filho de Fabio Jr em um momento do programa.

Tatá tentou puxar uma pergunta sobre o namoro de Fiuk logo em seguida, mas ele se recusou a tocar no assunto. "Tatá, sei que eu sou público, que a minha vida é pública desde que eu nasci, eu sei. Mas eu tenho muita dificuldade", disse.

"Fiuk, qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero, e está namorando", rebateu a apresentadora do programa. Nas redes sociais, a participação do ator no "Lady Night" está sendo bastante criticada e internautas estão falando que não entendem como alguém vai em um programa humorístico e de entrevista, mas não quer ser alvo de piadas nem responder perguntas.

Antes mesmo do programa ir ao ar, quando começaram a rolar os boatos do climão que surgiu na gravação, Tatá Werneck se pronunciou sobre o assunto e defendeu Fiuk. "Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Na pandemia ninguém está no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet", disse a humorista.

Fiuk consegue constranger Tatá Werneck após pergunta de relacionamento e trechos picotados são exibidos de forma estranha... #LadyNight pic.twitter.com/HCc20Z0lED — Acervo Tatá Werneck (@AcervoTata) December 3, 2021

Fiuk no Lady Night INSUPORTÁVEL, (nada de novo sob o céu aliás). O cara é chato MESMO. Um poste é mais interessante. Tatá Werneck profissional do caralho, manteve o programa na boa apesar de ter sido muito desestabilizada pelo mongoloide — Diego Perez (@dieglowp) December 3, 2021

Nem Tata Werneck conseguiu deixar essa entrevista 'relevante' ou no minimo garantir uns memes bacana. Super picotado bate papo, sinceramente seria melhor nem ter exibido. Se fosse dar uma nota seria dó.

Fiuk foi mal ae irmão, curti não #LadyNight pic.twitter.com/jLQpW3DWfP — Grazianno (@GrahWolf) December 3, 2021

só o Fiuk para fazer a Tata ficar com essa cara pic.twitter.com/GcS3iD5T4q — lu (Zora) viuva das misturinhas (@semicatchme1) December 3, 2021