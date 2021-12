Pocah e Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2021 19:08

Rio - Pocah mostrou que está atenta às notícias sobre a vida amorosa de Viih Tube. Nesta segunda-feira (6), a funkeira publicou um print de conversa que teve com a ex-colega de confinamento sobre seus últimos romances, após a youtuber ser flagrada aos beijos com Lipe Ribeiro e o influenciador Isaías na Farofa da Gkay, neste domingo.

"Filhinha fazendo jus a música da sua mãe. Tá passando o rodo", disparou Pocah em mensagem para Viih Tube, citando seu single recém-lançado, "Passando o rodo", em parceria com MC Mirella, Lara Silva e Tainá Costa. A youtuber não demorou muito para responder: "Mãezinha. Manda coreografia aqui que vou fazer porque é a minha música", brincou ela, que ainda enviou uma foto em que aparece rindo com a mão cobrindo o rosto.

Na legenda da publicação no Twitter, Pocah ainda acrescentou: "Pode jogar água que a minha filha tá passando o rodo". Nos comentários, fãs das ex-sisters entraram na brincadeira e concordaram com a referência. "Estava pensando o quanto a Viih tá fazendo jus ao status do relacionamento solteira", afirmou uma internauta aos risos.

