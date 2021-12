Anitta marcou presença no prêmio Hitmakers, da revista norte-americana Variety - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2021 18:34

Rio - Anitta, 28 anos, fez uma autocrítica em seu Twitter na noite deste domingo (05). A cantora relatou uma certa dificuldade para escolher um homem correto para se relacionar e que por isso acaba não tendo experiências tão agradáveis.

"Aprendi uma coisa aqui analisando eu mesma… eu não sei vocês, mas eu tenho mania de gostar de bofe com caráter duvidoso. Eu me interesso… depois de três meses tenho vontade de me bater quando vou catando qual é a do bofe... pois muito que bem…", começou ela.

"Se a gente ficar repetindo o mesmo ciclo para sempre na vida, as merdas não vão parar de acontecer. Então povo.. agora já aprendi. Gostei? É porque não presta! Vou focar no que eu não estou muito aí que daí engata e vai dar bom", completou a poderosa.