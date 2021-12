Influenciador apareceu abalado nas redes sociais - Reprodução

Publicado 06/12/2021 18:34

Rio - Carlinhos Maia compartilhou com os fãs que um primo próximo dele faleceu nesta segunda-feira (6). Em uma série de stories, Carlinhos comentou que o primo tirou a própria vida e que o deixou devastado. "Levantei com a notícia que meu primo, que eu amo muito, que sempre foi um excelente amigo, acabou de tirar a vida", contou.



"Não sei que sentimento está dentro de mim agora, se é revolta, se é tristeza. Ontem mesmo eu organizava junto com a mãe dele reunir toda a família, como fazíamos antigamente para o Natal", continuou.

Ele então, pediu para que os fãs orassem para o primo. "Peço a cada um de vocês que mandem muita energia boa e façam uma oração por meu primo Bruno. Assim como tantas pessoas, acabam não aguentando seu próprio sofrimento. Estou com o coração quebrado. As lágrimas caem sem eu querer, que sensação estranha, de não poder segurar as próprias lágrimas", disse.

"A minha tia Cida e família, todo meu amor, estou aqui para absolutamente tudo. Não tenho palavras, meu primo sempre foi um bom homem, sorriso leve, feliz. Não imaginava nunca que tinha tanta tristeza acumulada dentro dele", contou.