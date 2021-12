Fãs invadem hotel onde acontece a ’Farofa da Gkay’ - Reprodução/Instagram

Fãs invadem hotel onde acontece a ’Farofa da Gkay’Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2021 20:19

Rio - Fãs de Gessica Kayane a GKay, tentaram invadir o hotel de luxo onde está sendo realizada a 'Farofa da GKay', na tarde desta segunda-feira (6).



Os fãs derrubaram uma grade de proteção do Hotel Marina Park, em Fortaleza (CE), na tentativa de encontrar com a aniversariante e convidados famosos. GKay fechou o hotel de luxo para receber os amigos em três dias de festa. Nesta segunda-feira, a "Farofa" conta com shows de Wesley Safadão e Xand Avião.

Pelos Stories do Instagram, o ator e influenciador Vittor Fernando registrou o momento em que as pessoas invadem uma área de estacionamento após a queda da grade.

A festa, que começou no domingo (5), contou com diversos famosos e shows de Alok e Pedro Sampaio. Gil do Vigor, Camilla de Lucas, Lipe Ribeiro, Viih Tube, Pequena Lo, Novinho, Arthur Picoli, Boca Rosa, Sarah Andrade e Thaís Braz são alguns nomes conhecidos do público no evento.