Rio - O festão da influenciadora Gkay continua dando o que falar! Para a segunda noite do evento, nesta segunda-feira, ela optou por um look ousado. Assinado por Mugler, o modelito escolhida era todo preto e cheio de transparência.

Antes de postar o look da segunda noite, ela falou sobre o dark room ("quarto escuro", em tradução livre) montado na festa e que causou na web. "Dark room farofa da Gkay porque o Christian Grey está chorando?", brincou a influenciadora citando o filme "50 tons de cinza", famosos pelas cenas de sexo.

Mas o que rendeu muitos comentários foram as regras para entrar no dark room. "Regras: 1 - não entra celular; 2 - não entra Zé Felipe", postou ela, fazendo graça com a fama de fofoqueiro do filho de Leonardo.