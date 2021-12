Virgínia Fonseca e Zé Felipe posam juntos na 'Farofa da Gkay' - Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2021 14:30 | Atualizado 07/12/2021 14:31

Rio - Virgínia Fonseca usou suas redes sociais, nesta terça-feira (7), para elogiar a apresentação do marido, o cantor Zé Felipe, na "Farofa da Gkay". O filho de Leonardo foi uma das atrações do evento promovido pela influenciadora digital Géssica Kayane, que tem agitado as redes sociais com a festa em comemoração pelo seu aniversário

"Mais um show pra conta e que SHOW!!! Parabéns, Joseph, você é incrível. Te amo", declarou Virgínia na legenda da postagem no Instagram. A mãe da pequena Maria Alice compartilhou uma foto tirado tirada ao lado do esposo durante o evento e colecionou elogios de fãs e amigos nos comentários: "Lindos", comentou Sabrina Sato. "Que casalzão", disparou uma seguidora. "Vocês são demais", escreveu outra internauta.

Zé Felipe se juntou a Wesley Safadão, É o Tchan e Xand Avião no segundo dia da "Farofa da Gkay", festa organizada pela influencer Géssica Kayane em resort de luxo, em Fortaleza, no Ceará. Bianca Andrade, Viih Tube e Valesca Popozuda são algumas das celebridades que marcaram presença no evento que começou no último domingo e se encerra nesta terça-feira, com direito a show de Kevinho e Léo Santana para fechar a celebração.