Aline de Padua, esposa de DanielReprodução/Instagram

Publicado 07/12/2021 15:09 | Atualizado 07/12/2021 15:16

Rio - Aline de Padua, esposa do cantor sertanejo Daniel, encantou os seguidores ao compartilhar uma foto nesta terça-feira. No registro, a bailarina aparece de lingerie enquanto dança no palco de um teatro de Brotas, onde mora com a família. Ela disse estar feliz por voltar a dançar.

"Muito feliz em estar novamente em um palco! Obrigada a toda equipe e a todos os alunos que nunca desistiram, se dedicaram e apesar de todas as dificuldades estamos de volta trazendo essa energia boa que a dança transmite", escreveu ela na legenda da foto.

Os seguidores, claro, deixaram elogios. "Que linda', escreveu Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo. "Que linda! Parabéns", elogiou a apresentadora Faa Morena. "Meu Deus, você é muito maravilhosa", escreveu uma internauta.

Daniel e Aline de Padua já são papais de Lara, de 12 anos, e Luiza, de 9. Agora, estão à espera da terceira filha.