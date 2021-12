MC Mirella e Dynho Alves - Reprodução Internet

MC Mirella e Dynho AlvesReprodução Internet

Publicado 07/12/2021 17:07

O peão Dynho Alves, de "A Fazenda 13", abriu o jogo sobre intimidades e deu detalhes de primeira vez com MC Mirella durante conversa com a peoa Aline Mineiro.

fotogaleria

O cantor não sabe que a funkeira entrou com o pedido de divórcio após aproximação do artista com a peoa Sthe Mattos. Em conversa , ele disse: "Ela me chamou para ir na casa dela e eu fiquei: ‘Meu Deus, o que essa menina quer?’. Quando eu cheguei lá ela me recepcionou de shortinho, blusinha, pantufinha… O apartamento dela ela tinha acabado de pegar e mais duas amigas moravam com ela".

"Ela começou a falar o que tinha acontecido coma a família dela, depois te conto e aí ficamos conversando um tempão. Passou uma hora, duas, três horas e o assunto não sei da onde surgiu tanto nesse dia. Ela falou que era pra eu ficar porque já tava tarde e eu dei uma de difícil, mas aí ela insistiu e eu acabei ficando", continuou.

Após relembrar a conversa, Dynho contou que foi dormir e Mirella sugeriu sua cama. "Ela falou que eu podia deitar na cama dela e eu fui. Era uma cama box que só tinha a parte da madeira, mas não tinha colchão, mas era uma caminha ali. E eu falei: ‘E você, vai dormir aonde?’ e ela disse que ia dormir na sala. Eu não deixei e ela deitou na cama comigo, eu de frente pra ela e ela de frente pra mim", detalhou.

Depois disso, as coisas esquentaram entre os dois. "Eu olhei assim pra ela, ela tava bem próximo de mim e aí começou. Beija, beija, não sei o que lá. Negócio doido. Eu achando que ia ficar por ali, mas nossa, rolou mais coisa ainda", relembrou.

"A gente ficou ali e pedimos café da manhã e depois de novo e de novo e toda hora. Eu tinha umas coisas pra fazer, mas desmarquei tudo pra ficar com ela. Desde esse dia até hoje estamos juntos", completou.