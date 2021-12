Yanna Lavigne - reprodução do instagram

Rio - Grávida de sete meses, Yanna Lavigne contou para seus seguidores que teve um desejo incomum: beber vinagre com sal. A esposa de Bruno Gissoni publicou um vídeo mostrando o copo com a bebida e fez uma enquete sobre o assunto, no Instagram Stories.

"Alguém pode me explicar por que o desejo de tomar vinagre com sal?", questionou a atriz. Ela ainda perguntou a opinião dos fãs sobre seu desejo 'diferentão'. Na primeira opção estava escrito "a ciência explica" e na segunda "também não sei. A segunda opção recebeu mais votos.

Yanna espera de uma menina, que se chamará Amélia. A atriz e Bruno Gissoni também são pais de Madalena, de quatro anos.