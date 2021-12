Lipe Ribeiro e Viih Tube - Reprodução/Montagem

Publicado 07/12/2021 18:18

Rio - A Farofa da Gkay tem rendido muita zoeira, além de pegação. Um dos primeiros casais formados no evento, Lipe Ribeiro e Viih Tube têm brincado sobre o fato de já terem ficado com outras pessoas no evento.

Pelos stories do Instagram, Lipe implicou com a ficante após saber que ela 'passou o rodo' na última noite. "Bizarro o que tá acontecendo aqui. O que essa garota pega de gente, olha, tá de parabéns. Pegou quantos ontem, Vitória?", perguntou o ex-'Fazenda', chamando Viih de 'atacante'.

"Oito, mas eu sou sua", respondeu a ex-BBB, arrancando risada do rapaz. "Ridículo, eu tô me sentindo um merd* nessa Farofa", retrucou Lipe.