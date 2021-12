Cantora recebeu comentários negativos enquanto cantava no Prêmio Multishow - Reprodução/Instagram

Cantora recebeu comentários negativos enquanto cantava no Prêmio MultishowReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2021 19:25

Rio - Gabily desabafou nesta quinta-feira (09) em seu perfil Instagram sobre as falas negativas vindas da plateia durante sua apresentação no Prêmio Multishow. Essa foi a primeira vez que a cantora subiu ao palco da premiação para cantar.

fotogaleria

Gabily iniciou seu relato citando um vídeo com as falas. "Aumente o som e escute os comentários desse vídeo que eu fiz questão de repostar nos meus stories. Vocês entendem o significado de eu estar nesse palco? Com pessoas por trás comentando 'essa aí só canta p*taria', 'quem é essa?' e outras coisas mais?"

A cantora revelou que os comentários foram ouvidos em outras premiações. "Esse vídeo mostra a realidade da nossa vida, de todos nós, como somos desmerecidos mesmo tendo mérito, mesmo estando no palco de um prêmio nacionalmente importante. Mostra tudo que eu enfrento pra estar de pé todos os dias, mas isso só me dar força! Hoje foi especial demais e enquanto eu tiver força vou lutar não por mim, mas por todas as mulheres desse Brasil, pela nossa liberdade de expressão de poder ser e fazer o que quisermos sem sermos julgada por isso! Temos nosso mérito, cada uma dentro do seu segmento e escolha de vida. Obrigada, amigos e inimigos. Venci mais esta"', finalizou.