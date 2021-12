Depois de 'passar o rodo' na Farofa da Gkay, Viih Tube faz sessão de autógrafos na Bienal do Livro

Rio - A ex-BBB Viih Tube fez uma sessão de autógrafos de seu novo livro, "Cancelada", nesta quinta-feira, na Bienal do Livro Rio, que acontece no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante o evento, uma enorme fila de fãs mirins se juntou para tirar fotos e pegar o autógrafo de Viih Tube.

Recentemente, a ex-BBB virou notícia ao se divertir bastante na festa Farofa da Gkay, que aconteceu em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará. A festa durou três dias e Viih Tube, que está solteira, beijou bastante gente por lá. A youtuber está solteira desde o fim de seu namoro de três anos com Bruno Magri.

