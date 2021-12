Marcos Mion confere estreia do filho caçula como tenor

Rio - Marcos Mion prestigiou a estreia do espetáculo "Então É Natal", em um teatro de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Esta foi a estreia do filho caçula do apresentador, Stefano, de 11 anos, como tenor. O adolescente se apresentou ao lado do também tenor Thiago Arancam e do maestro João Carlos Martins. Além de Stefano, Marcos Mion também é pai de Romeo, de 16 anos, e Donatella, de 13. Todos os três são frutos do casamento com Suzana Gullo.

