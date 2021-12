Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeio - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeioReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 14:13 | Atualizado 10/12/2021 14:14

Rio - Bianca Andrade arrancou suspiros dos seguidores, nesta sexta-feira (10), ao desejar bom dia com uma foto tirada na cama com seu marido, o youtuber Fred, e o filho do casal, Cris, de 4 meses. Em publicação no Instagram, a influenciadora também conhecida como Boca Rosa se derreteu pela família e recebeu elogios do fãs.

fotogaleria

"Baum dia!! Tão bom acordar de boa e ficar de preguiça na cama com meus Bruninhos!", começou, na legenda da postagem, citando o nome de batismo do esposo. "Estava precisando tanto!! Eu sou apaixonada demais na gente! Nossa familinha", completou ela, que esteve entre as celebridades que marcaram presença na "Farofa da Gkay", no início desta semana, em Fortaleza, no Ceará.

Nos comentários, o que chamou a atenção de fãs e amigos do casal foi a pose do bebê, que aparece com a mão no rosto de Bianca. "A mãozinha dele no seu rosto, coisa fofa!", escreveu uma seguidora. "Essa criança que já sabe fazer carão pra foto", brincou outra internauta. "Bia, eu acho ele a tua cara", acrescentou uma terceira.

O marido da empresária também usou suas redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um registro fofo da família. O apresentador do canal "Desimpedidos", no YouTube, publicou uma foto em que o pequeno Cris olha para a câmera enquanto a mamãe de primeira viagem dorme ao fundo. "O bom dia que eu sempre sonhei! Que sua sexta comece tão bem quanto a minha", desejou o jornalista aos seguidores.



Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOCA ROSA (@bianca)