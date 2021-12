Kefera chegando para a Farofa da Gkay, em Fortaleza/CE - Ag.news

Publicado 10/12/2021 14:20

Rio - kéfera Buchmann, 28 anos, foi um dos nomes mais comentados da Farofa da Gkay, evento promovido pela influencer Gessica Kayane. A atriz, que se assumiu bissexual esse ano, rebateu as críticas sobre não aparecer beijando mulheres, já que foi vista ficando com homens.

"Uai, gente, mas agora eu tenho que confirmar a minha orientação numa festa, publicamente? Eu sou obrigada a beijar mulheres? E postar ainda? Para com isso. Pelo amor de Deus, não vem a fiscalização da bissexualidade aqui", iniciou ela por meio dos stories.

"Xinga a toa. Xinga à vontade. Eu não me importo. O grande passo pra mim foi ter me assumido publicamente pra eu ter paz de espírito, pra me livrar de uma vez por todas. Pra não ficar pegando ninguém escondido", continuou.

"Chorem, xinguem, esperneiem, façam o que vocês quiserem. Está vendo porque a gente fala que bissexual é apagado? Porque vocês querem confirmação o tempo inteiro. Eu, hein, me deixem em paz", completou Kéfera.