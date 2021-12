Gkay - reprodução do instagram

Publicado 10/12/2021 15:10

Rio - Gkay arrancou risadas de seus seguidores ao brincar com as contas da 'Farofa da GKay', sua festa que durou três dias, em um hotel de luxo, em Fortaleza. A humorista publicou um vídeo no Instagram, na madrugada desta sexta-feira, em que aparece indo 'pagar' as contas de seu evento.

"Vim pagar as contas da Farofa da Gkay, aquela festinha que eu fiz aqui", diz Gkay para um funcionário do hotel. Em seguida, ele dá um bolo de papéis para ela. Ao ver a quantidade de boletos, a humorista desmaia. "Uma hora a conta chega", escreveu a também digital influencer na legenda.

Através dos comentários, amigos da humorista brincaram com a situação. "E vamos de sorteio", escreveu Rafael Uccman. "Já se prepara para a próxima', pediu Rebecca. "Atenção: promoção de publi para pagar a Farofa", destacou Rafael Cunha. "Ai a vitória da serva, seguida pela derrota! Ai que vida difícil amiga", lamentou Gil do Vigor.

Veja o vídeo: