Vitória Bellato, Arrascaeta e AnittaReprodução

Publicado 29/11/2021 11:30

Rio - Na noite do último domingo (28), o jogador do flamengo Giorgian De Arrascaeta foi visto em uma festa na casa de Anitta, pouco tempo depois da cantora demonstrar interesse no atleta. Estão rolando boatos, inclusive, de que os dois teriam ficado e quem comentou o possível beijo entre o novo casal foi a influenciadora Vitória Bellato, que costumava ficar com o jogador.

A influenciadora gravou stories no Instagram dizendo que os seguidores não precisavam marcá-la em posts que falavam sobre Arrascaeta na casa de Anitta. "Não precisa me marcar em nada, não. Já sei o quanto palhaça eu sou. Boa noite", disse.

Porém, Vitória parece ter se arrependido desse vídeo. Na manhã desta segunda-feira (29), ela gravou novos stories dizendo que já começou a semana passando vergonha e apagou a publicação anterior, mas não adiantou muito, pois o vídeo já viralizou pelas redes sociais.

Nos comentários de um post com o vídeo, a influenciadora se justificou sobre o que disse. "Nossa, gente, bêbada e emocionada. Já apaguei os stories", explicou.