Lucas Lucco posta foto antiga e surpreende seguidores - Reprodução Internet

Lucas Lucco posta foto antiga e surpreende seguidoresReprodução Internet

Publicado 29/11/2021 10:51 | Atualizado 29/11/2021 12:31

Rio - O cantor Lucas Lucco, de 30 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto de sua adolescência em que aparece praticamente irreconhecível. Na imagem, Lucas Lucco aparece com o cabelo bem maior e sem barba ao lado de um amigo.

fotogaleria

Atualmente, o cantor é cheio de tatuagens e ostenta um corpão musculoso. O clique é a primeira foto que o artista tem em seu celular. Ele mostrou a imagem a pedido de um fã. Recentemente, Lucas Lucco comemorou os oito meses de seu filho, Luca, que é fruto do casamento com Lorena Carvalho.