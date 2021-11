Ximbinha e atual esposa, Karen Kethlen - Reprodução/Instagram

Ximbinha e atual esposa, Karen KethlenReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 10:15

Rio - O guitarrista Ximbinha, de 47 anos, aproveitou o fim de semana em Porto de Galinhas, em Pernambuco, com a atual esposa, Karen Kethlen. O casal, que vive em Belém, no Pará, posou agarradinho no cenário paradisíaco em fotos compartilhadas no Instagram do músico.

"Domingando nesse paraíso", escreveu o músico, que posou de sunga preta ao lado da amada, que usava um biquíni azul. Em 2015, Karen foi apontada como pivô da separação de Ximbinha e Joelma, que culminou também no fim da Banda Calypso. Eles se casaram em 2018 e vivem, hoje, onde Ximbinha morava com Joelma. Atualmente, Karen é quem gere a carreira d guitarrista.

Fim de casamento