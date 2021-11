Karol Conká curte cruzeiro de Alexandre Pires com o namorado, Polidoro Junior - Reprodução Internet

Karol Conká curte cruzeiro de Alexandre Pires com o namorado, Polidoro JuniorReprodução Internet

Publicado 29/11/2021 09:44

Rio - Karol Conká passou o final de semana do jeito que ela gosta: agarradinha com o novo namorado, Polidoro Junior. A rapper e o jogador postaram no Instagram alguns vídeos em que aparecem se divertindo no cruzeiro de Alexandre Pires. Polidoro postou fotos com Karol no navio e também aproveitou para tietar o pai de Neymar.

A cantora e Polidoro estão juntos há cerca de dois meses. Ele é ex-namorado de Jojo Todynho. Os dois se conheceram em uma festa, na casa de amigos em comum. "Ele me chama de tarada. Mas como não ser, Brasil? Por favor. Estou nova", disse Karol em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera sobre o romance.