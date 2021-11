Claudia Leitte - Reprodução/Instagram

Claudia LeitteReprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 09:37

São Paulo - Claudia Leitte está sendo criticada nas redes sociais por conta de um show que realizou no último sábado na cidade de São Paulo. A cantora se apresentou em um trio elétrico no estacionamento da casa de shows Espaço das Américas e em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver centenas de pessoas sem máscara na festa.

O uso de máscaras na cidade continua sendo obrigatório. Ao publicar fotos do evento no Instagram, Claudia Leitte declarou que o show foi "realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo".

O nome da cantora segue como um dos assuntos mais comentados do Twitter e ela está sendo criticada por promover aglomeração. Internautas resgataram um vídeo de maio deste ano, quando a artista pediu desculpas por não ter se posicionado sobre a pandemia durante uma participação no "Altas Horas".

Claudia está sendo chamada de hipócrita por parte dos internautas, pois ela defende o uso de máscaras e critica aglomerações no vídeo. Porém, a cantora fez essa declaração em um momento em que a vacinação ainda não estava tão avançada no país e os governos estaduais ainda não haviam adotado medidas de flexibilização.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Claudia Leitte, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.