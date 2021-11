Jojo Todynho e o namorado, Lucas Souza - Reprodução Internet

Jojo Todynho e o namorado, Lucas SouzaReprodução Internet

Publicado 30/11/2021 07:55

Rio - A cantora Jojo Todynho, de 24 anos, já está de namorado novo. Ela postou no Instagram a primeira foto com seu novo affair, que é o militar Lucas Souza. "Homens da minha vida!!! #Bradock #vivatulumondetudocomeçou #Oamorsempre", escreveu Jojo na legenda da imagem, fazendo referência a uma viagem que fez para Tulum, no México, em agosto deste ano. O romance teria começado por lá.

Nesta segunda-feira, Jojo reclamou de ter uma foto com o rapaz vazada. A cantora havia postado uma foto apenas para os melhores amigos, mas a imagem caiu nas redes sociais e perfis de fofoca. "Vazou uma foto minha e do Lucas. Não vazou, algum filho da p*ta, alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo", desabafou Jojo nos Stories.