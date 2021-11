Grazi Massafera mostra sua beleza em ensaio para marca de moda praia - Reprodução Internet

Publicado 30/11/2021 09:06

Rio - Grazi Massafera, de 39 anos, mostrou sua beleza estonteante em um ensaio fotográfico para uma marca de moda praia. A atriz postou os bastidores da sessão de fotos no Instagram e fez a alegria de seus admiradores. Nas imagens, Grazi usa biquínis e maiôs e ainda aparece com a filha, Sophia, fruto do relacionamento com Cauã Reymond.

Atualmente, Grazi está namorando o diretor Alexandre Machafer. Desde que o namoro veio à tona, os dois têm trocado mensagens românticas nas redes sociais.

Grazi e Alexandre foram vistos juntos pela primeira vez no final de outubro, quando começaram os boatos de namoro. No início deste mês, eles passaram alguns dias juntinhos no Ceará. Grazi estava solteira desde o fim de seu namoro de dois anos com o ator Caio Castro, em agosto deste ano.