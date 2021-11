Boninho e Boni - Reprodução/Instagram

Rio - O diretor de TV Boninho, de 60 anos, usou o Instagram para parabenizar o pai, Boni, pelos seus86 anos, na madrugada desta terça-feira. Na publicação, o filho postou um registro em que aparece abraçado ao pai, que foi um dos principais diretores da história da Rede Globo, sendo responsável por programas como o "Fantástico" (1973), o "Você Decide" (1992) e o seriado "Mulher" (1998).

"Esse cara me ensinou a viver a vida, curtir as coisas mais simples, respeitar as mais sofisticadas. Foi professor na minha carreira, chefe preciso na nossa relação profissional, pai quando precisava, amigo quando a gente relaxava. Sorrimos sempre que estamos juntos, discutimos nossas ideias, aprendemos juntos a nos entender. Uma relação de respeito construída com amor e carinho. Papai, feliz aniversário! Nossa família comemora seus 86 anos com muita alegria"