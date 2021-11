Youtuber Tor Eckhoff morre aos 57 anos durante gravação de vídeo em lago - Reprodução/Instagram

Publicado 30/11/2021 09:22 | Atualizado 30/11/2021 09:43

São Paulo - O youtuber norueguês Tor Eckhoff, conhecido por Apetor, morreu aos 57 anos após cair em um lago congelado durante gravação de vídeo para seu canal no YouTube. Segundo a mídia local, a fatalidade ocorreu em Kongsberg, no sul da Noruega.

Uma testemunha ouviu os gritos do influenciador e chamou a emergência, que conseguiu tirá-lo da água. Tor foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu e faleceu. O youtuber costumava postar vídeo patinando em finas camadas de gelo, banhos gelados ou usando poucas roupas em temperaturas abaixo de zero.