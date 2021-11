Bruna Marquezine curte noitada com amigos e mostra os seios com vestido transparente - Reprodução Internet

Bruna Marquezine curte noitada com amigos e mostra os seios com vestido transparenteReprodução Internet

Publicado 30/11/2021 08:43 | Atualizado 30/11/2021 10:49

Rio - Bruna Marquezine, de 26 anos, curtiu uma noitada com amigos nesta segunda-feira. A atriz chamou atenção por seu look ousado. Sem sutiã, Bruna mostrou os seios com um vestido completamente transparente.

Famosos como Carolina Dieckmann, a influenciadora digital Camila Coelho e a modelo Isabela Grutman também participaram da festinha. Nos Stories, do Instagram, Bruna e os amigos postaram vários vídeos da noitada, que contou até com show da cantora Bebel Gilberto.