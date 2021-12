Musa fitness relatou perrengue em aeroporto - Reprodução

Publicado 30/11/2021 19:12

Rio - Gracyanne Barbosa compartilhou com os seguidores do Instagram o perrengue que passou nesta terça-feira (30) em um aeroporto, enquanto esperava o seu voo.

"Tive um perrenguinho de aeroporto. Meu voo está atrasado, agora previsto para as cinco horas, e acabei de descobrir que minha última comida, a última batata doce está azeda. Só que estou com fome. Bastante fome. Estou apenas com uma dosezinha de whey. Se eu colocar com água apenas vou continuar com fome. Então vou colocar aqui nesse purê e vou ver se vai dar para comer. Eu acho que vai dar" relatou.



A musa fitness contou que por um descuido sua comida estragou. "É perrengue que já passei. Geralmente não estraga nada, mas quando fico muitos dias fora e vou para lugar quente. Tirei da marmita, coloquei no frigobar. Esqueci o frigobar aberto ontem, deve ter sido isso. Deve ser por isso que azedou, porque geralmente a marmita fica ótima."

"Coloquei um pouquinho e provei, não deu certo. Então coloquei aqui e vou tomar com água mesmo. Porque não rolou", completou.