Nasce Francisco, filho de Thaila e Renatoreprodução do instagram

Publicado 01/12/2021 21:17

Rio - Thaila Ayala deu à luz Francisco, nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo marido da atriz, Renato Góes, através do Instagram. Ele publicou uma foto em que mostra a marca do pé do filho carimbada em seu antebraço. "Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu. Melhor dia da minha vida", escreveu o ator.

Nos comentários, alguns amigos do casal comemoraram a notícia. "Meu Deus. Que alegria. Seja bem-vindo, Chico Ayala", postou Giovanna Ewbank. "Parabéns! Que benção! Que felicidade", publicou Sabrina Sato. "Que grande notícia! Muito amor pra você, Thaila e novo pequeno", desejou Bruna Linzmeyer. "Meu afilhado! O melhor presente foi você chegar Francisco e eu tenho o pacto de estar pra sempre do seu lado. Te amo, menino", comentou a atriz Fiorella Mattheis.