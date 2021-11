Thaila Ayala - reprodução do instagram

Publicado 25/11/2021 15:37

Rio - Thaila Ayala tem compartilhado alguns momentos de sua gravidez com os internautas através de suas redes sociais. Através do Instagram Stories, na noite de quarta-feira, a atriz contou que está de repouso absoluto há uma semana ao responder a pergunta de um fã.

"Estou de repouso, porque o neném está que nem a mãe: virado no Jiraiya [risos]. Apressado, ansioso, querendo vir prematuro. Então, faz uma semana e um dia que estou de repouso absoluto, tomando medicação para segurar a contração, que está contraindo o dia inteiro e muito, e isso está fazendo o bebê descer. Está tudo sob controle agora, mas é repouso eterno", explicou ela, que está no oitavo mês de gestação. O bebê se chamará Francisco e é fruto de seu relacionamento com Renato Góes.

Um outro internauta brincou com Thaila e perguntou se o nariz dela cresceu na gravidez. "Tudo cresce, tudo [risos]. Boca também. Tudo. Abstrai e depois reza que volta", disse ela, que ainda revelou se fica pensando se vai ser uma boa mãe para Francisco. "Absolutamente todos os dias, todos os dias desses oito meses e alguns dias desta gravidez. Medo absurdo!", completou.

A atriz também dividiu com os fãs que decidiu não ter uma doula durante seu parto. "Optei por não ter ninguém mesmo. Não tive vontade e eu confio muito na minha médica".

Sobre dar um irmãozinho para Francisco, Thaila confessou: "Dois irmãozinhos. Penso em gerar mais um e adotar um. Mas depois dessa gravidez, acho que eu vou só adotar um. Gerar de novo, eu não sei se tenho coragem", avaliou.