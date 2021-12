Apresentadora respondeu fã sobre cura da anorexia - Reprodução

Publicado 01/12/2021 17:21

Rio - Mariana Goldfarb voltou a falar sobre distúrbios alimentares. Ela já contou que sofreu muito com anorexia no passado e foi questionada se já está curada da doença. A apresentadora contou que não se considera completamente curada, mas também não se vê mais voltando ao quadro de antes.



"Estou nesse processo profundo de cura faz tempo. Não vejo voltando a desenvolver esse quadro, mas ainda trabalho essa questão e a cada dia que passa estou um passo mais longe", disse Mariana.

No começo deste ano, a apresentadora relembrou o período em que desenvolveu anorexia. Ela contou que o distúrbio alimentar surgiu quando começou a ficar mais famosa e queria estar cada vez mais magra, para receber mais elogios e ser mais amada pelos seguidores nas redes sociais.

"Quanto mais magra eu ficava, mais elogios eu recebia, o que é bem louco. Na balança pesava mais eu ser reconhecida e amada do que estar saudável e não sentir fome. No fundo, todo mundo quer ser amado e a gente fica mascarando isso. Se você está saudável e não tem o corpo dentro do padrão, não tem nada de errado com você. Se você está passando por ansiedade, compulsão, restrição, procure ajuda", contou.