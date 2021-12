Campeã do BBB 21 lança novo projeto musical - Reprodução

Publicado 01/12/2021 16:44 | Atualizado 01/12/2021 17:17

Rio - Juliette Freire está com tudo. A cantora e digital influencer contou para os fãs, na última terça-feira, que recebeu um convite para participar do Big Brother de Portugal. Durante o bate-papo com seus admiradores, ela ainda revelou se aceitou o convite.

"Deixa eu contar uma fofoca pra vocês, essa vocês vão endoidar. Eu fui convidada pra participar do Big Brother Portugal!", afirmou a artista. "Deixa eu contar uma fofoca pra vocês, essa vocês vão endoidar. Eu fui convidada pra participar do Big Brother Portugal!", afirmou a artista.

Brincalhona, Juliette disse pra família que aceitaria o convite. “Eu fiquei brincando dizendo que ia. Meu Deus, o povo endoidou!‘. ‘Você tá louca!’. Minha mãe: ‘Meu Deus do Céu, não aguento não!’. Aí todo mundo brincando...Infelizmente, eu não vou! Mas ia ser engraçado”, destacou.

Vale lembrar que a paraibana foi a campeã do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Ela faturou o prêmio de R$1,5 milhão.