Nanda Costa - Reprodução Internet

Publicado 01/12/2021 15:10 | Atualizado 01/12/2021 17:12

Rio - Nanda Costa, 35 anos, compartilhou um registro carinhoso de uma de suas filhas gêmeas, Tiê, nesta quarta-feira (01). A atriz, que foi mãe de Kim e Tiê recentemente, se derreteu por uma das herdeiras. As meninas são fruto do relacionamento de Nanda com percussionista, Lan Lanh.

"Nas ultras de rotina ela já dava um jeitinho de esconder o rostinho. Segue assim, cheia de personalidade essa minha carequinha. Mamãe te ama muito, Tiê! Que os Deuses, Deusas e Orixás continuem te abençoando hoje e sempre! Feliz dezembro, pessoal!", escreveu Nanda na legenda da publicação.

Veja a publicação: