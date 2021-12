Gui Araújo - reprodução

Publicado 01/12/2021 16:18 | Atualizado 01/12/2021 17:24

"Sendo bem sincero, na moral, ninguém vai querer debater com a Anitta o que aconteceu. Ninguém vai se colocar nesse papel. Mas eu sei o que eu vivi. As pessoas que estavam comigo sabem o que eu vivi. Tem gente que estava 24 horas acompanhando. E não é uma, duas, três. É um monte de gente. Parece que eu vivo muito rodeado de pessoas, mas não sou. Sou rodeado de poucos e bons. Mas essas pessoas sabem de tudo", explicou.

Segundo ele, algumas pessoas não quiseram expor a verdade para defendê-lo. "As pessoas que estavam do meu lado falavam: 'pô, fiquei assim pra contar aquilo [provando sua inocência], mostrar isso, não sei o quê'. Foram uns 10, 20 amigos assim que ficaram assim: 'Gui, por pouco eu não soltei tudo que eu sabia'. E pessoas conhecidas assim, né? Não vou trazer nomes a público novamente, óbvio".

Gui também falou sobre a acusação feita por Gabi Brandt de que vivia um relacionamento abusivo com ele, quando os dois namoravam. Ela chegou a dizer que ele a ameaçava de morte. "Teve uma oportunidade de dar um hype de novo, né? Não tem motivo. Tudo o que eu colhi naquele relacionamento com a Gabi foi prejudicial pra mim. Foram erros que eu me responsabilizei. Ela sempre foi uma mina daora. Nessa época eu dei de frente com períodos depressivos e ansiosos, bem depois que a gente terminou. Não por término, por estar me encontrando", disse a atual esposa de Saulo Poncio.