Atriz explicou decisão de se desligar da emissora Reprodução

Publicado 01/12/2021 16:37 | Atualizado 01/12/2021 17:24

Rio - Em entrevista para o canal 'Sala da Sato', que vai ao ar hoje (1°), Danni Suzuki contou o motivo pelo qual decidiu sair da TV Globo. A atriz revelou que tomou a decisão após perder o papel de protagonista da novela 'Sol Nascente' para Giovanna Antonelli.

"Achei desrespeitoso na época pelo fato de a novela ter sido escrita para mim. Era a história da minha família, baseada na minha vida. Senti que não tinha mais espaço. Talvez o canal não via as coisas como eu via", confessou.

"Resolvi sair porque senti que a minha vida iria ser isso ali, iria ficar sendo jogada de um lado para o outro... Tenho uma gigante gratidão, foi minha casa durante muitos anos, mas para eu crescer profissionalmente precisei sair."

Danni comentou ainda sobre o pouco espaço na televisão para atores de origem asiática. "Minha família dizia 'Para com essa história de ser atriz, não tem japonês na televisão, vai fazer outra coisa'. Durante esses anos foi uma luta sempre, inclusive para me manter. Sempre fui encorajada a desistir e até hoje escuto esse tipo coisa, por mais que eu tenha tido uma carreira de 20 anos na Globo", revelou.