01/12/2021

Rio- Ney Matogrosso, 80 anos, está se preparando para voltar aos palcos. O cantor, que lançou o disco "Nu com Minha História, está ansioso para realização das apresentações. O projeto foi gravada no período de isolamento e lançado em novembro.

Em entrevista ao site "29horas", o artista falou sobre o processo criativo do álbum e das dificuldades enfrentadas também. "Inventei de fazer um disco para me tirar mesmo daquilo, era minha única alternativa. Mas foi difícil, porque foram condições bem adversas. Tirando tom por telefone, ouvindo arranjo por telefone, tudo muito complicado", disse ele.

O Projeto contou com a colaboração de quatro produtores. O tecladista Sacha Amback, o pianista Leandro Braga, o guitarrista Ricardo Silveira e violinista Marcello Gonçalves.

"São pessoas com quem eu trabalhei muitas vezes. Eles tocaram no palco comigo, já me dirigiram musicalmente em vários shows, gente que está comigo há muitos anos. Os quatro me conhecem muito bem. Selecionei 12 músicas e distribuí três para cada um, o que também deu uma facilitada na coisa, porque se fosse uma pessoa só para fazer 12 músicas ficaria mais complicado e demorado. E eu queria mesmo para o meu aniversário. Então deu tudo certo. Lançamos quatro músicas em agosto, num EP, uma produzida por cada um", explicou Ney Matogrosso.

O cantor quando questionado em se despedir da carreira diz: "Nem penso nisso! Nada de balanço da vida. Que me despedindo o quê, mané! Que coisa!".

As apresentações terão início em 2022. Na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, dia 8 de Janeiro, dia 7 de maio em Campinas e, no 17 de Julho, no Central ao Park, em Nova York.