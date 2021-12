Elza Soares - Reprodução

Publicado 30/11/2021 21:04

Rio - Elza Soares publicou um importante relato em suas redes sociais nesta terça-feira. Aos 91 anos, a cantora contou e mostrou exames que comprovam que ela teve covid-19. Vacinada com três doses do imunizante, Elza falou sobre a importância da vacinação em um vídeo postado no Instagram e pediu para que seus seguidores sigam seu exemplo.

"Você precisa escutar isso e somente eu posso te contar. Fui um susto pavoroso, mas ao mesmo tempo uma experiência que passei sem qualquer sintoma e venci o vírus! Eu tive COVID, gentem e as vacinas salvaram minha vida. Fiz questão de gravar esse depoimento, de mostrar meu exemplo pra pedir pra vocês que vacinem-se! Por favor, vacinem-se! Essa doença horrorosa é muito perigosa. Viva a ciência", escreveu Elza.

Confira o vídeo: