Gui Araújo - Reprodução/PlayPlus

Gui AraújoReprodução/PlayPlus

Publicado 30/11/2021 16:20

Rio - Na última quinta-feira, Gui Araujo foi eliminado de 'A Fazenda 13'. Considerado um dos favoritos da edição no começo do reality, Gui foi crescendo em rejeição popular após falas polêmicas na casa, principalmente as que as envolviam suas ex famosas como Anitta, Gabi Brandt, Duda Reis e, talvez, Jade Picon.

fotogaleria

Fora da casa, o influenciador cumpriu seus compromissos contratuais com a Record, que parecem ter chegado ao fim. Nesta terça-feira, Gui começou a apagar as fotos que faziam menção ao reality de sua timeline no Instagram. A movimentação, que está associada ao 'cancelamento' do rapaz, foi vista pelos internautas como uma tentativa de Gui se afastar da imagem de mentiroso que mostrou na casa.

Nas redes sociais, os seguidores fizeram graça da situação. "Igual fim de relacionamento", brincou uma internauta sobre a exclusão das fotos. "Ego é tão grande que achou que ia sair campeão", alfinetou outra seguidora. "Pena que não dá pra apagar da memória das pessoa né anjo", disse outra seguidora.