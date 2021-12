Rihanna e rainha Elizabeth - Reprodução

Publicado 30/11/2021 17:01

Rio - Nesta segunda-feira, Barbados fez uma cerimônia para marcar o rompimento do país com a monarquia britânica após 396 anos. Na ocasião, o país nomeou a cantora e empresária Rihanna como heroína nacional. Durante o evento, Riri, que sempre fez questão de falar sobre sua relação com sua terra natal, foi elogiada pela primeira-ministra Mia Mottley.